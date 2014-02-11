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Dünya
Deutsche Welle

Otomobilde hile depremi

Almanya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu ADAC tarafından her yıl verilen "En Beğenilen Araç" Ödülü oylamasına hile karıştırıldığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandal büyüyor.

11 Şubat 2014 12:53


Alman Otomobil Kurumu (ADAC), manipülasyon iddiaları üzerine "En Beğenilen Araç" dahil her yıl farklı kategorilerde en iyilerin belirlendiği Sarı Melek Ödülleri'nin incelenmesini denetim firması Deloitte'a vermişti.

ADAC eski iletişim koordinatörü Michael Ramstetter'in ödüllerin dağıtımından kısa süre önce kişisel bilgisayarında "En Beğenilen Araç" kategorisinde verilen oyların sayısı ve bu oyların çeşitli modellere dağılımını manipüle ettiği açıklandı. Oylama sonuçlarında, bilinçli müdahalenin yanı sıra verilerin teknik anlamda yanlış işlenmesinin de etkili olduğu vurgulandı.

Başkan Meyer istifa etti

Deloitte'ın denetim raporunda, ödüllerin geçmiş yıllarda da benzer şekilde manipüle edildiğine dair somut verilere ulaşıldığı, 2005-2013 yılları arasındaki araştırmanın henüz tamamlanmadığı kaydedildi. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak ADAC eski iletişim koordinatörü Michael Ramstetter ile ilgili iddiaların yargıya taşınacağı belirtildi.

ADAC Yönetim Kurulu Başkanı Peter Meyer de gelişmeler üzerine istifa kararı aldı. ADAC, Sarı Melek Ödülleri'nin artık düzenlenmeyeceğini duyurdu. Bu arada Daimler, BMW ve Volkswagen yönetimleri "Sarı Melek" ödüllerini ADAC'ye geri yollama kararı aldılar.

En büyük sivil toplum kuruluşu

19 milyon üyeye sahip ADAC, Almanya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu konumunda. Avrupa genelindeki en büyük otomobil kulübü unvanına sahip ADAC, "Sarı Melek" adıyla bilinen kaza ve arıza hizmetiyle tanınıyor. Alman sürücüler 2012 yılında 4 milyondan fazla kez bu hizmetten yararlandılar.

ADAC, akaryakıt fiyatları ve otoyollarda hız sınırı gibi ulaştırmayı ilgilendiren siyasi tartışmalarda etkili sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. Kurum, otomotiv şirketleriyle birçok konuda yakın çalışmalarıyla biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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