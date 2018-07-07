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Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

07 Temmuz 2018 20:48

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hacı Halil köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Alkayış yönetimindeki 33 NSN13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Alkayış ile beraberindeki Mehmet Özen, Zeynep Özen ve Ahmet Özen yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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