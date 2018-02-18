Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı  

Burhan CEYHAN / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1\'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Söke-Milas Karayolu, Didim Kavşağı\'nda, meydana geldi. Didim\'den Milas yönüne giden Hüseyin Arıcı yönetimindeki 48 ACN 49 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobilde sıkışan 2 yaşındaki Çınar Hüseyin Taç yaşamını yitirirken, sürücü Hüseyin Arıcı ile Ümmühan Arıcı, Kadriye Taç ve Berdan Budak yaralandı.

Yaralılar ve Taç\'ın cesedi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Didim Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Hüseyin Arıcı Didim Devlet Hastanesi\'ne, Ümmühan Arıcı, Kadriye Taç ve Berdan Budak ise Söme Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Arıcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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