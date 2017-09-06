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Ekonomi

Otomobil devi 605 milyon dolar ceza ödeyecek

Nissan 100 milyon dolar, Toyota, Subaru ve Mazda da toplamda 553 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti

06 Eylül 2017 19:29

Dünyanın önde gelen bazı otomotiv firmalarına hava yastığı üreten Takata’nın,sürücü güvenliğini tehlikeye attığı anlaşılması nedeniyle, Honda'nın 605 milyon dolar ceza ödeyeceği belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, birçok ünlü otomotiv firmasına hava yastığı üreten Takata, sürücülerin güvenliğini korumaktan çok daha da tehlikeli bir hal almasına neden oldu. ABD hükümetinin Takata firmasına 2016 yılında sahte kaza raporları hazırladığı gerekçesi ile açtığı soruşturmayla büyüyen olay, otomotiv devlerinin milyonlarca dolar ceza ödemelerine neden oldu.

Bu hatadan ötürü Honda'nın 605 milyon, Nissan şirketi kendi başına 100 milyon dolar ve Toyota, Subaru ve Mazda da toplamda 553 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Firmanın ürettiği hava yastıklarının sorunu ise kaza anında şişmesi ve şiştiği gibi patlayarak aracın içerisine sıcak metal parçaları fırlatması olarak ifade ediliyor. Söz konusu tehlikeli durumun sürücüyü koruması gerekirken aksine hayati tehlikesini arttırdığı belirtiliyor.

 

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