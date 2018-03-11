T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil alevler içinde kaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıktı

11 Mart 2018 20:10

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü yol kenarına çektiği otomobilden dışarı panikle atlayıp kurtulurken, itfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası hasar oluştu.
Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi\'ne giden Akın Badem\'in yönetimindeki 20 P 1675 plakalı otomobilin, motor kısmındaki elektrik aksamından yangın çıktı. Otomobilinden dumanlar çıktığını fark eden sürücü Badem, aracı yol kenarına çekti. Alevler daha da büyüyerek aracı sardı. Sürücü Badem, kendini otomobilden dışarı atıp, itfaiyeyi aradı. Otomobil, alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleDenizli Antalya Karayolu Cankurtaran MevkisiAkın BademOtomobilindenBademAlevlerSürücü BademOtomobilOlayYangınlaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24