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Yaşam
Deutsche Welle

Otobüse binene altın verilecek

Dubai’de toplu taşıma araçlarını kullananlara kura ile altın verilecek.

27 Ekim 2014 19:50

Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai'de
trafik sorununa
çözüm amacıyla ilginç bir proje başlatıldı.
Dubai'de yollar ve taşımacılıktan sorumlu yetkili makam RTA, cumartesi gününden
itibaren toplu taşıma araçlarını kullananlara her gün kura ile altın verileceğini açıkladı.
Toplamda 1 milyon dirhem (215 bin euro) ve 4 kilo altın yolculara dağıtılacak. Ayrıca
otobüs, metro ve tramvay kullananlar ünlü NBA yıldızı Kareem Abdul-Jabbar
ile bir
basketbol maçını birlikte izleme şansına da kavuşacak.
Dubai'de toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı oldukça düşük. Gulf News internet
portalının verdiği bilgilere göre nüfusun yüzde 13'ü bu araçları kullanıyor, aile başına ise
ortalama 2,3 otomobil düşüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DubaiArap EmirlikleriniRTANBAKareem Abdul-JabbarNewsWelle Türkçe DPA EC/AG

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