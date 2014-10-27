Otobüse binene altın verilecek

Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai'de

trafik sorununa

çözüm amacıyla ilginç bir proje başlatıldı.

Dubai'de yollar ve taşımacılıktan sorumlu yetkili makam RTA, cumartesi gününden

itibaren toplu taşıma araçlarını kullananlara her gün kura ile altın verileceğini açıkladı.

Toplamda 1 milyon dirhem (215 bin euro) ve 4 kilo altın yolculara dağıtılacak. Ayrıca

otobüs, metro ve tramvay kullananlar ünlü NBA yıldızı Kareem Abdul-Jabbar

ile bir

basketbol maçını birlikte izleme şansına da kavuşacak.

Dubai'de toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı oldukça düşük. Gulf News internet

portalının verdiği bilgilere göre nüfusun yüzde 13'ü bu araçları kullanıyor, aile başına ise

ortalama 2,3 otomobil düşüyor.

