ÖSYM, 2022 sınav takvimini duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından 2022 sınav tarihlerini açıkladı.

2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların gerçekleşeceği tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri osym.gov.tr adresinde yayımlandı.

Aygün’ün aktardığına göre;

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Temel Yeterlik Testi (TYT): 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT): 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran,

2022 KPSS tarihleri:

EKPSS: 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B): 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi): 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT: 14 Ağustos,

KPSS Önlisans: 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim: 6 Kasım,

KPSS DHBT: 27 Kasım,

2022 yılında ilk kez uygulayacağımız sınavlarımızın tarihleri:

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES Tarihleri:

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

2022 yılında 2 kez YÖKDİL, 2 kez YDS olmak üzere uygulanacak yabancı dil sınavlarının tarihleri:

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacaktır.

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1: 15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

2022 yılında gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı sınavları:

TUS 1.: Dönem 6 Mart,

TUS 2.: Dönem 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık.