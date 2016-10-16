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BBC Türkçe

ÖSO Dabık'ı IŞİD'den aldı

Türk ordusu tarafından desteklenen, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, Dabık kasabasını ve Soran beldesini Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri aldı.

16 Ekim 2016 16:12

Türk ordusu tarafından desteklenen, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Dabık kasabasını ve Soran beldesini Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri aldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ÖSO güçlerinin IŞİD militanlarının geri çekilmelerinin ardından bu sabah Dabık'a girdiklerini bildirdi.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan ÖSO bünyesindeki güçlerden Hamza Tugayı'nın bir komutanı, IŞİD'in "en düşük düzeyde" direniş gösterdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı da Türk ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında desteklediği ÖSO güçlerinin ele geçirilen yeni bölgelerde, IŞİD'in yoğun biçimde kullandığı bomba düzeneklerini etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki Dabık kasabası, IŞİD için sembolik öneme sahip.

Örgüt, yayın organlarından olan dergisine Dabık adını vermişti.

IŞİD, Dabık'ta "Müslüman olmadığına inandığı güçler" ile savaşı sonrası "kıyamet"in başlayacağına inanıyor.

Örgüt internette yayınladığı bir dergisinde Cuma günü, lideri Ebubekir Bağdadi'nin, "Beklediğimiz Büyük Dabık Savaşı bu değil" şeklindeki ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Londra'da Suriye'deki son gelişmelerin ele alınacağı görüşmeler yapacak.

John Kerry; İngiliz, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Suriye'de kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi amacıyla dün İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan görüşmelerde sonuç alınamamıştı.

Kerry, görüşmelerde yeni fikirlerin tartışıldığını, bu fikirlerin Suriye'de barış süreci için yeni yaklaşımların benimsenmesine yol açmasını umduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Irak, Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarının da katıldığı görüşmelerde tartışılan fikirleri "ilginç" olarak nitelendirmişti.

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