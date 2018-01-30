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Spor

Osmanlıspor'da tek eksik Aminu Umar

Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor'da hafif adale ağrısı bulunan Aminu Umar antrenmanda yer almadı

30 Ocak 2018 17:37

Süper Lig\'in 20\'nci haftasında sahasında Kayserispor\'u ağırlayacak olan Osmanlıspor\'da hafif adale ağrısı bulunan Aminu Umar antrenmanda yer almadı. 
4 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor\'u ağırlayacak olan Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 15 dakika süren antrenmana ayak bileğinde hafif ağrısı bulunan Aminu Umar tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı. Topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra iki takım halinde jokerli isabetli pas organizasyonuna geçildi. Günün tek antrenmanı oynanan çift kale maçla son buldu. 
Osmanlıspor, yarın saat 12:00\'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

ANKARA / DHA

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