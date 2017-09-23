Osmanlıspor'da neşeli antrenman

ANKARA,(DHA)

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor\'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenmanda futbolcuların oldukça keyifli oldukları gözlendi.

İrfan Buz, antrenman sahasının ortasına gelerek oyuncularıyla birer birer tokalaşıp onlarla şakalaştı ve sonrasında hem Türkçe hem de İngilizce olarak oyuncularına antrenman programı hakkında ve izlenecek yol haritası konusunda bilgi verdi. Diğer yandan tecrübeli teknik adam, takım birlik ve beraberliğine vurguda bulundu.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. 5\'e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip, bölgesel taktik çalışması ve yarı sahada taktik ağırlıklı maçla antrenmanı devam ettirdi. Günün tek antrenmanı kanat

organizasyonları, şut ve gol organizasyonlarıyla son buldu.

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