Osmanlıspor'da kupa mesaisi başladı

ANKARA,(DHA) - ANTALYA\'da yaptığı devre arası kamp çalışmalarını önceki gün tamamlayarak Ankara\'ya dönen Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda (ZTK) Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek\'te yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, kupa maçına kilitlendi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Başkent ekibi hazırlıklara başladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla start alan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra 5\'e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip, dar alanda isabetli pas organizasyonu ve ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Tedavileri devam eden Tiago ve Payam antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken sonraki bölümde takımdan ayrı çalışmalarını devam ettirdi.

Osmanlıspor yarın 12.00\'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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