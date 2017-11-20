Osmanlıspor'da derbi mesaisi

ANKARA, (DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana Trabzonspor maçında adale sakatlığı yaşayan Tiago Pinto katılmadı.

Haftanın ilk antrenmanında Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, sauna ve masaj yaptırırken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla çalışmalara başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen Başkent ekibi dar alanda top kapma oyunu oynadı. Antrenman oynanan çift kale maçla son buldu.