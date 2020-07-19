Osmanlıspor, TFF 1. Lig'e veda etti

Osmanlıspor son hafta maçında sahasında Balıkesirspor'u 4-3 yenmesine rağmen rakibi Boluspor'un deplasmanda Eskişehirspor karşısında galip gelmesinin ardında TFF 1.Lig'e veda etti. Osmanlıspor sezonu 30 puanla 16.sırada tamamlarken son 3 sezonda Süper Lig'den TFF 2.Lig'e düşmüş oldu.

Osmanlıspor 2017-18 sezonunda Süper Lig'de 16.sırada kalmış ve TFF 1.Lig'e düşmüştü. Osmanlıspor geçen sezonu 4.sırada bitirip play-off aşamasına kalmasına rağmen Gaziantep FK karşısında elenmişti. Osmanlıspor bu sezon ise TFF 1.Lig'de 16.sırada kaldı ve alt lige düştü.