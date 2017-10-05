Osmanlıspor, Antalya'da çalışmalara başladı

ANTALYA, (DHA) - Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirerek Antalya\'ya gitti ve buradaki ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Regnum Carya Otel\'in sahasında yapılan antrenman 1 saat sürdü. Buz\'un motivasyon içerikli konuşmasının ardından ısınma koşusuyla başlayan antrenmana, topla yapılan koordinasyon ve pas organizasyonuyla devam edildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5\'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar, dar alandaki pas çalışması ve soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan Sokol Cikallleshi ve Avdija Vrsajevic katılmadı.