Osmanlıspor, Antalya yolcusu

ERCAN ATA, ANKARA /DHA

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı daha verimli hale getirmek amacıyla Antalya\'da kampa girecek.

Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya\'da kamp yaparak değerlendirecek. Yarın (Perşembe) havayoluyla Antalya\'ya geçecek olan Başkent ekibi, Regnum Carya Otel\'de kampa girecek. 13 Ekim tarihinde Ankara\'ya dönecek olan Mor-Sarılılar, Bursaspor maçı hazırlıklarını tesislerinde devam ettirecek. Osmanlıspor, Antalya\'da bulunduğu süre içerisinde bir de hazırlık maçı oynayacak.

Mor-Sarılı oyuncular, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde çıktığı antrenmana iki ayrı grup halinde yapılan çalışmayla başladı. Birinci grup core çalışmasıyla antrenmana başladı ve dar alanda 5\'e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı. İkinci grup ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Daha sonra core çalışmasıyla antrenmana devam eden oyuncular çeşitli pas organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan Sokol Cikallleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.

