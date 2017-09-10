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Spor

Osmanlıspor - Göztepe maçının ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımının Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

10 Eylül 2017 23:58

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımının Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. hafta mücadelesinde Göztepe\'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Karşılaşmaya iyi başladıklarını söyleyen Uygun, \"Sonrasında taç atışında konsantrasyon eksikliği nedeniyle geriye düştük. Devre biterken de ikinci golü yedik\" dedi. Futbolcularıyla gurur duyduğunu söyleyen Uygun, \"Futbolcularım kazanmak için oynadı. Varsa bir suç, o da bendedir. Yeni gelen arkadaşlar ve sakatların durumu nedeniyle zor bir süreçten geçtik. Uzun zamandır takım üzerinde oluşan baskı ister istemez etkiliyor. Alacağımız galibiyetler bizi daha iyi yerlere getirecektir. Biraz zamana ihtiyacımız var\" açıklamasında bulundu.
TUNA: \"LİGDE KALICI OLMAK İSTİYORUZ\"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, rakibin bu kadar ofansif bir düzenle maça çıkmasını beklemediklerini söyledi. Takımının oynadığı oyunndan memnun olduğunu söyleyen Tuna, \"Rakibimizin bu kadar çok ofansif oyuncuyla maça başlamasını beklemiyorduk. Oyun karakterimizle ilgili artılar ortaya çıkmaya başladı. Bu kadar ofansif bir rakibe takım savunmasını iyi yaparsak, kazandığımız toplardan sonra açık alanlar bulacağımızı düşünüyorduk. Lig ortalamasına göre çok koşu oranımız var, böyle olmaya devam edeceğiz. Atağa çıkarken çok uzun top kullandık. Bunlarda da önemli isabet sağladık. Övgüyü hak eden bir takımım var. Aldığımız sonuçlar bizi etkilemeyecek. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Seneye de Süper Lig\'de olmasını hedeflediğimiz bir Göztepe var. Göztepe\'nin ligde kalıcı olmasını sağlamak istiyoruz.\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bülent Uygun açıklamalar
-Tamer Tuna açıklamalar

ANKARA, (DHA)

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