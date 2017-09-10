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Spor

Osmanlıspor - Göztepe: 0-2

ANKARA, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

10 Eylül 2017 22:04

ANKARA, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Osmanlıspor\'u 2-0 mağlup etti.
Osmanlı Stadı\'nda oynanan mücadelenin ilk golü 25. dakikada geldi. Andre Castro\'nun asistinde topu filelere gönderen Tayfur Bingöl, İzmir ekibini 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının son dakikasında Göztepe farkı 2\'ye çıkarttı. Adis Jahovic kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi.
Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince, Göztepe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi puanını 7\'ye yükseltirken, Osmanlıspor 1 puanda kaldı.

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