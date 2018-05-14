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Spor

Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-3

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) STAT: OSMANLI HAKEMLER: Halis Özkahya, Ekrem Kaan, Hakan Yemişken OSMANLISPOR: Karcemarskas - Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos (Dk

14 Mayıs 2018 00:14

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

STAT: OSMANLI
HAKEMLER: Halis Özkahya, Ekrem Kaan, Hakan Yemişken
OSMANLISPOR: Karcemarskas - Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos (Dk. 57 Sokol), Ceyhun, Lumanza (Dk. 80 Özer), Regattin, Serdar, Umar (Dk. 72 Maxso)
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan (Dk. 86 Fatih Aksoy), Tolgay (Dk. 43 Mustafa), Lens, Talisca, Babel, Larin (Dk. 65 Vagner)
SARI KARTLAR: Vida (Beşiktaş)
GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 56 Serdar Gürler, (Osmanlıspor) - Dk. 47 Anıl Karaer (K.K), Dk. 51 Mustafa Pektemek, Dk. 80 Vagner (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup etti. 

4\'üncü dakikada Anıl\'ın pasıyla topla buluşan Serdar\'ın ceza alanına girmeden çektiği şut üstten auta gitti. 
6\'ncı dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Serdar, ceza sahasına girmeden kaleci Fabri\'nin  altından topu filelere gönderdi: 1-0 
11\'inci dakikada sol taraftan Necip\'in ortasına yükselen Larin\'in kafa vuruşu kaleci Karcemarskas\'ta kaldı.
45+1\'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Umar\'ın şutunu kaleci Fabri son anda çeldi.
47\'nci dakikada sol taraftan Lens\'in ortasında Muhammed\'in uzaklaştırmak istediği top Anıl\'ın göğsüne çarparak ağlara gitti: 1-1
49\'uncu dakikada Umar sağ taraftan ceza sahasına girerek çektiği şut kaleci Fabri\'yi geçerek direkten döndü. Direkten topu kale çizgisinde Gökhan uzaklaştırdı.
51\'inci dakikada sağ taraftan Oğuzhan\'ın ortasında Mustafa Pektemek göğsüyle topu filelere gönderdi: 2-2
56\'ncı dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu Ceyhun orta sahadan ceza sahasına doldurdu. Penaltı noktası üzerinde Serdar Gürler rövaşata ile topu ağlara gönderdi. 2-2
66\'ncı dakikada çalımlarla içeriye ceza sahasına giren Babel topu boş durumdaki Oğuzhan\'a aktardı. Oğuzhan\'ın vuruşu az farkla auta gitti.
80\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül\'ün ortasında Vagner\'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-3
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup etti. 
 

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