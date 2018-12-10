Osmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralı (2)

BİR AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Osmaniye\'de eşi ile oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan Kemal E. hakkında 1 ay önce uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Kemal E. ile sorun yaşadığı ve şiddete maruz kaldığı öne sürülen eşi Hürü E.\'nin bir süre önce jandarmaya giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Hürü E.\'nin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verilen Kemal E.\'nin, bugün eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartıştığı, ardından da tabancasını çekerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.