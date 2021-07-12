Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği yarışta kadınlar klasman kategorisinin kazananları açıklanmadı; Eurosport TV spikeri, "Neden kadınlar görmezden gelindi?" diye sordu

AKP’li Osmangazi Belediyesi tarafından 4 Temmuz’da 10 farklı kategoride yarışılan Uludağ Bisiklet Tırmanışı düzenlendi. Ödül töreninde genel klasman kategorisinde yalnızca erkek sporculara ödül verilirken, genel klasman kadın kategorisinde ilk 3’e giren kadın sporcuların isimleri okunmadı. Kadın sporcular haklarını aramak istediğinde ise erkeklerin de içerisinde olduğu genel klasmanda ilk 3’e girmeleri gerektiği yönünde açıklama yapıldı.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Eurosport TV kanalı spikeri de yarışı sunarken duruma tepki göstererek “Sadece genel klasman açarsan kadın-erkek güç farkından erkekler kazanır. Kadınların da bir kategorisi olması gerekiyordu. Neden kadınlar görmezden gelindi? Büyük bir ihmal ve iş bilmezlik” dedi.

Yarışı kadınlarda 3’üncü olarak tamamlayan bisikletçi Sezin Darende, “Yarışmada yaş kategorisinde kupa, genel kategoride ise ilk 3’e girenlere ödül veriliyordu. Ödül töreninde genel klasman erkeklerde 1, 2 ve 3’üncü ödül aldı. Daha sonra yaş kategorilerinde ödüller verildi. Sıra kadınlara geldiğinde ise yaş gruplarına göre kupa verildi ancak genel klasmanda kadınlar ilk 3, hiç açıklanmadı. Ödül konusunu artık bir kenara koyuyoruz ama kadın kategorisinde ismimiz dahi okunmadı” sözleriyle tepki gösterdi.

Yarışmaya katılan bir diğer kadın bisitletçi ise 10 yıldır milli takımda görev alan İpek Öztosun’du. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Öztosun, “Ben yüzlerce yarışmaya katıldım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Asıl eşitsizliği yaratan şey kadın ve erkeği aynı klasmanda yarıştırmaktır" sözlerini kaydetti.