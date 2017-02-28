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Yaşam
Deutsche Welle

Oscar Akademisi'nden özür açıklaması

Oscar ödüllerinin oylama ve sayım sürecini 83 yıldır denetleyen PricewaterhouseCoopers (PwC) da sorumluluğu üstlendiklerini açıklamıştı

28 Şubat 2017 15:44

Oscar Akademisi, Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı törende En İyi Film kategorisinde Moonlight yerine La La Land'ın anons edilmesi sonucu yaşanan skandal nedeniyle özür diledi.

Açıklamasında "yaşanan hatadan dolayı derin üzüntü duyduklarını” ifade eden Akademi, "Aşıklar Şehri (La La Land) ve Ayışığı (Moonlight) filmlerinin ekiplerinden, Faye Dunaway ile Warren Beatty'den ve tüm dünyada televizyonu başındaki seyircilerden” özür dilediklerini kaydetti.

Oscar ödüllerinin oylama ve sayım sürecini 83 yıldır denetleyen PricewaterhouseCoopers (PwC) da yaptığı açıklamada yaşanan olayın bir insan hatası olduğunu ve sorumluluğu üstlendiklerini duyurdu.

Olayın incelendiğini belirten PwC, "bunun bazı sonuçları olacak elbette. Bu sonuçların ne olacağı konusunda görüşmeler yapacağız” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Los Angeles'ta pazar günü 89. Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı törende "Yılın En İyi Filmi”ni anons etmek üzere sahneye Bonnie ve Clyde filminin iki oyuncusu Warren Beatty ve Faye Dunaway çıkmış, Beatty zarfta yazanı gördüğünde okumak için bir süre duraksamıştı.

Zarfta en iyi kadın oyuncunun adı olan "Emma Stone, La La Land” yazıyordu. Ancak Dunaway o sırada hızla La La Land'ı en iyi film olarak anons etmişti.

Film ekibi sahneye gelip teşekkür konuşmasına başladıktan kısa süre sonra zarfların karıştığı anlaşıldı ve En İyi Film olarak "Moonlight” ilan edildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/UÇ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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