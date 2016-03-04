T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ortak çözüm mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, pazartesi günü yapılacak Türkiye-AB Zirvesi öncesinde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden sığınmacı krizine ortak bir çözüm kararı çıktı.

04 Mart 2016 16:59


Hollande, pazartesi günü Brüksel’de yapılacak Türkiye ve 28 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve için verdiği mesajda "Mülteci sorununa Almanya ve Fransa’nın verdiği cevap aynı. O da: Avrupa!" diye konuştu. Hollande, Avrupa’nın beklemekte olan sorunlara ortak çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı Merkel de Avrupa’nın doğusundaki sınır kontrollerine atfen “Tek taraflı çözümler bizi bir yere götürmez” diye konuştu.

Fransa’nın NATO’nun Ege misyonuna bir gemi ile katkı sağlayacağını kaydeden Hollande, 7 Mart’ta yapılacak zirvede “AB, daha önce vaat ettiği taahhütlerinin yerine getirileceğinin güvencesini vermelidir” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel de AB’nin dış sınırlarının daha iyi korunması ve iç sınırlardaki kontrollerin de aşamalı olarak kaldırılması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Suriyeli sığınmacıları mümkün olduğunca Suriye’nin komşu ülkelerinde tutmak ve gerekirse Avrupa’ya gelenleri Türkiye’ye geri göndermek hususunda hemfikir olan iki lider, mülteci kotası konusunda ise somut bir ilerleme kaydedemedi. Hollande, sadece Fransa’nın geçen sonbaharda verdiği taahhüte sadık kalıp 30 bin sığınmacıyı kabul edeceğini kaydetti.

Ara bilanço

Almanya, Türkiye’deki sığınmacıların yasal yollardan Avrupa’ya geçebilmesi için ek bir kota önerisinde bulunmuştu. Ancak AB ülkeleri böyle bir kota kararı almadan önce sığınmacı krizine karşı AB-Türkiye arasında kasım ayında alınan eylem planında ne kadar ilerleme kat edildiğini beklemek istiyor. Pazartesi günü yapılacak zirvede bu konuda bir ara bilanço çıkarılması bekleniyor.

Türkiye ile AB, kasım ayında sığınmacı krizine karşı bir eylem planı üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Türkiye'ye sığınmacı akınının kontrolü karşılığında 3 milyar euro yardım yapılacak. Ayrıca AB ile tam üyelik müzakereleri canlandırılması ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konularında da mutabakata varılmıştı.

Brüksel'de geçen ay yapılan AB zirvesinde eylem planının başarılı olup olmadığı konusunda Türkiye'ye Mart'a kadar süre tanınması kararlaştırılmıştı. Yunanistan'a sığınmacı akınının bu süre içinde devam ettiğine, sayının belirgin bir şekilde azalmadığına dikkat çekiliyor.

Suriye'de ateşkes devam etmeli

Merkel ve Hollande, Suriye’deki ateşkesin devam ettirilmesini gerektiğini kaydetti. Her iki lider ateşkesin devamı için Rusya’ya, Esad üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundu. Ateşkesin yaklaşık bir haftadır yürürlükte olmasının "ilk ilerleme" işaretleri olduğuna dikkat çeken Merkel, bir sonraki adımın da 9 Mart'ta Cenevre'de başlaması öngörülen rejim ve muhalifler arasındaki barış görüşmeleri olduğunu kaydetti. Merkel “Siyasi sürecin bir an önce devreye girmesi konusunda hemfikiriz. Zira bu bir dönüşümün temel unsurudur” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelFransa Cumhurbaşkanı François HollandeTürkiye-AB ZirvesiBrükselTürkiyeAlmanyaFransaAvrupa!34;AvrupaBaşbakanı MerkelNATO EgeHollandeMartFransa CumhurbaşkanıSuriyeAraAB-Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24