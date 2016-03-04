Ortak çözüm mesajı



Hollande, pazartesi günü Brüksel’de yapılacak Türkiye ve 28 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve için verdiği mesajda "Mülteci sorununa Almanya ve Fransa’nın verdiği cevap aynı. O da: Avrupa!" diye konuştu. Hollande, Avrupa’nın beklemekte olan sorunlara ortak çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı Merkel de Avrupa’nın doğusundaki sınır kontrollerine atfen “Tek taraflı çözümler bizi bir yere götürmez” diye konuştu.

Fransa’nın NATO’nun Ege misyonuna bir gemi ile katkı sağlayacağını kaydeden Hollande, 7 Mart’ta yapılacak zirvede “AB, daha önce vaat ettiği taahhütlerinin yerine getirileceğinin güvencesini vermelidir” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel de AB’nin dış sınırlarının daha iyi korunması ve iç sınırlardaki kontrollerin de aşamalı olarak kaldırılması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Suriyeli sığınmacıları mümkün olduğunca Suriye’nin komşu ülkelerinde tutmak ve gerekirse Avrupa’ya gelenleri Türkiye’ye geri göndermek hususunda hemfikir olan iki lider, mülteci kotası konusunda ise somut bir ilerleme kaydedemedi. Hollande, sadece Fransa’nın geçen sonbaharda verdiği taahhüte sadık kalıp 30 bin sığınmacıyı kabul edeceğini kaydetti.

Ara bilanço

Almanya, Türkiye’deki sığınmacıların yasal yollardan Avrupa’ya geçebilmesi için ek bir kota önerisinde bulunmuştu. Ancak AB ülkeleri böyle bir kota kararı almadan önce sığınmacı krizine karşı AB-Türkiye arasında kasım ayında alınan eylem planında ne kadar ilerleme kat edildiğini beklemek istiyor. Pazartesi günü yapılacak zirvede bu konuda bir ara bilanço çıkarılması bekleniyor.

Türkiye ile AB, kasım ayında sığınmacı krizine karşı bir eylem planı üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Türkiye'ye sığınmacı akınının kontrolü karşılığında 3 milyar euro yardım yapılacak. Ayrıca AB ile tam üyelik müzakereleri canlandırılması ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konularında da mutabakata varılmıştı.

Brüksel'de geçen ay yapılan AB zirvesinde eylem planının başarılı olup olmadığı konusunda Türkiye'ye Mart'a kadar süre tanınması kararlaştırılmıştı. Yunanistan'a sığınmacı akınının bu süre içinde devam ettiğine, sayının belirgin bir şekilde azalmadığına dikkat çekiliyor.

Suriye'de ateşkes devam etmeli

Merkel ve Hollande, Suriye’deki ateşkesin devam ettirilmesini gerektiğini kaydetti. Her iki lider ateşkesin devamı için Rusya’ya, Esad üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundu. Ateşkesin yaklaşık bir haftadır yürürlükte olmasının "ilk ilerleme" işaretleri olduğuna dikkat çeken Merkel, bir sonraki adımın da 9 Mart'ta Cenevre'de başlaması öngörülen rejim ve muhalifler arasındaki barış görüşmeleri olduğunu kaydetti. Merkel “Siyasi sürecin bir an önce devreye girmesi konusunda hemfikiriz. Zira bu bir dönüşümün temel unsurudur” diye konuştu.