Ortadoğu'da sıcak saatler



İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava saldırıları devam ediyor. İlk belirlemelere göre en az 21 Filistinlinin öldüğü ve en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

İsrail'in hava saldırılarının yeni bir Gazze Savaşı'na yol açmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, taraflara sükunet çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki kurtarma ekipleri sözcüsü Eşref El Kidra, öldürülenler arasında beş çocuk olduğunu açıkladı. Öte yandan Hamas da yaptığı açıklamada, sürpriz saldırılarını artıracakları tehdidinde bulundu.

Tel Aviv'de akşam saatlerinde sirenlerin çalmaya başladığı bildiriliyor. Yaklaşık iki yılın ardından ilk kez Tel Aviv yakınlarına Filistin bölgesinden füze saldırısı düzenledi. İsrail Ordusu füzenin, füze imha sistemi tarafından tespit edildiğini duyurdu. Tel Aviv'e düzenlenen saldırıyı Filistinli radikal İslami Cihad Örgütü'nün üstlendiği bildiriliyor.

İsrail ordu sözcüsü Arye Şaligar, yedek 40 bin askerin göreve hazır hale getirildiği bilgisini teyit etti. Salı günü sabah saatlerinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, daha geniş bir operasyon kapsamında kara birliklerinin hazır hale getirileceğini açıklamıştı. Benyamin Netanyahu açıklamasında, Hamas'a karşı kullanılan “saten eldivenleri çıkarma zamanının” geldiğini vurgulamıştı.

İsrail Ordusu akşam saatlerinde Filistin bölgelerindeki yaklaşık 150 hedefin vurulduğunu ve Hamas'ın bazı üst düzey aktivistlerinin öldürüldüğünü açıkladı.