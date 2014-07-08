T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Orta Amerika'da deprem can aldı

Meksika ve Guatemala'yı sarsan depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

08 Temmuz 2014 15:22


Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Meksika-Guatemala sınırında, Pasifik Okyanusu açığı olarak belirlendi.

Meksika'nın güneyindeki Huixtla ve Mapastepec şehirlerinde üzerlerine duvar devrilen iki kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'nın San Marcos şehrinde, üzerine beton parçaları düşen bir bebek can verdi. Bebeğin annesi de kalp krizi sonucu öldü.

Deprem sonrası 50 dolayında artçı şok bölgeyi sarstı. Meksika'da 20 dolayında ev tamamen yıkıldı. Aralarında Tapachula Havaalanı'nın da bulunduğu 300'den fazla bina hasar gördü.

33 kişinin yaralandığı Guatemala'da felaket alarmı verildi. Arama-kurtarma çalışmalarına ordu birlikleri sevk edildi. 2012 yılında Guatemala'nın San Marcos şehrinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 48 kişi ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MeksikaGuatemalaMeksika-GuatemalaPasifik OkyanusuHuixtlaMapastepecSan MarcosTapachula HavaalanıGuatemala San MarcosDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24