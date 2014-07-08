Orta Amerika'da deprem can aldı

Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Meksika-Guatemala sınırında, Pasifik Okyanusu açığı olarak belirlendi.
Meksika'nın güneyindeki Huixtla ve Mapastepec şehirlerinde üzerlerine duvar devrilen iki kişi hayatını kaybetti.
Guatemala'nın San Marcos şehrinde, üzerine beton parçaları düşen bir bebek can verdi. Bebeğin annesi de kalp krizi sonucu öldü.
Deprem sonrası 50 dolayında artçı şok bölgeyi sarstı. Meksika'da 20 dolayında ev tamamen yıkıldı. Aralarında Tapachula Havaalanı'nın da bulunduğu 300'den fazla bina hasar gördü.
33 kişinin yaralandığı Guatemala'da felaket alarmı verildi. Arama-kurtarma çalışmalarına ordu birlikleri sevk edildi. 2012 yılında Guatemala'nın San Marcos şehrinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 48 kişi ölmüştü.