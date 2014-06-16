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Spor

Orman: Torres hayal değil

Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman, Almeida’dan boşalan forveti Fernando Torres’le doldurmak istiyor

16 Haziran 2014 10:19

Yeni stat Vodafone Arena için bir yıldız transfer etmek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Bilic’in de listesindeki bu oyuncu ekonomik şartlarımıza uyarsa kadromuza katarız” ifadelerini kullandı.

İsmail Er'in Milliyet'teki haberine göre, dış transferde henüz yabancı bir futbolcu ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, yeni stadı Vodafone Arena için büyük oynuyor.

Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman, Almeida’dan boşalan forveti Fernando Torres’le doldurmak istiyor. Geçen ay İngiltere’ye yönetici Erdal Torunoğulları ile giden Orman, yıldız oyuncu için “Şartlar uygun olursa neden olmasın. Teknik direktörümüz Slaven Bilic’in de listesinde yer alan bir oyuncu Torres. Kesin bir şey yok. Ekonomik şartlar uyarsa neden olmasın” ifadelerini kullandı.


Lanzini'nin de menajeri geliyor


Büyük hedeflere ulaşmak için seferber olduklarını belirten Fikret Orman “Taraftarlarımız merak etmesin. Vodafone Arena’ya Beşiktaş armasını gururla taşıyacak oyuncular ile çıkacağız” dedi. Öte yandan Başkan Orman’ın 10 numara transferi için de adı sıkça geçen River Plateli Lanzini’nin menajer ve babasını Türkiye’ye çağırdı. Arjantin temsilcisinin yönetimi 9 milyon Euro talep ettikleri yıldızın sonraki transferinden de yüzde 40’lık pay istemesi, yapılacak toplantının gündemlerinden biri olacak.

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