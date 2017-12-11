Orhangazi'de lodos ağacı devirdi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZI, BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde şiddeti lodos, ağacı kökünden söktü. Park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, büyük hasara yol açtı.

Bursa kent merkezinde dün gece saatlerinde başlayan lodos, ilçelerde gün boyu devam ederken, yaşamı olumsuz etkiledi. Orhangazi ilçesinde şiddetli lodos, çatıları ve reklam panolarını yerinden söktü. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken, Gölyaka Mahallesin’de park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.

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