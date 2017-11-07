Orhangazi’de kaza: 1 ölü

ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesi yakınlarında otomobille zeytin yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi öldü.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağında meydana geldi. Nadir Taştan (60) yönetimindeki 34 NT 6400 plakalı otomobile, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağından çıkıp İznik yoluna giriş yapmak istediği sırada İznik\'ten gelip Orhangazi yönüne giden Soner Elmas (40) yönetimindeki 34 DF 7136 plakalı kamyon yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan ve büyük hasar gören otomobilde bulunan sürücü Nadir Taştan’ın eşi Sündüs Taştan (58) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sündüs Taştan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrasında hafif yaralanan otomobil sürücüsü Nadir Taştan ise gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle İznik- Orhangazi yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe yeniden açıldı. Kazada ölen Sündüs Taştan’ın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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