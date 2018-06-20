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Spor

Orhan Ak'ın acı günü

Aziz GÜVENER / SAKARYA, (DHA) Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Orhan Ak'ın annesi Emine Ak vefat etti

20 Haziran 2018 21:52

Aziz GÜVENER / SAKARYA, (DHA)

Medipol Başakşehir\'in yardımcı antrenörü Orhan Ak\'ın annesi Emine Ak vefat etti. Cenaze namazına Abdullah Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da katılarak, Orhan Ak\'ı acı gününde yalnız bırakmadı.
Antrenör Orhan Ak\'ın annesi Emine Ak akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti. Emine Ak\'ın cenazesi Sakarya\'nın Erenler ilçesinde Erenler Merkez Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Aile Kabristanlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir\'de forma giyen Arda Turan ve Emre Belözoğlu, eski futbolcu Tuncay Şanlı ve çok sayıda futbolcu ile spor camiasından isimler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Orhan Ak\'ın taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazı
-Emre Belözoğlu ve Arda Turan\'dan detaygörüntüler
-Genel detaylar
 

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