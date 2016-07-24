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15 Temmuz Darbe Girişimi

Orgeneral Huduti Düzce’deki cezaevine nakledildi

Huduti ve darbe girişiminde yer aldığı iddia edilen diğer askerler Çilimli T Tipi Cezaevi kondu

24 Temmuz 2016 18:44

TSK içerisindeki cunta askerlerin darbe girişimde görev aldıkları tespit edilen aralarında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de bulunduğu 4 general Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Tezcan Solmaz’ın haberine göre,15 Temmuz akşamı 'FETÖ' üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2’inci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2’inci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun, 7’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Alık, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez tutuklandı. Tutuklanan generaller gece saatlerinde karayoluyla yoğun güvenlik önlemleri altında Çilimli T Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

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