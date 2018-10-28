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Ordu'da park halindeki TIR yandı

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde park halindeyken alev alan TIR, yandı

28 Ekim 2018 19:12

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'nun Altınordu ilçesinde park halindeyken alev alan TIR, yandı.
Altınordu ilçesi Şirinevler Caddesi\'nde park halindeki Mahir Dura\'ya ait 52 K 0760 plakalı TIR, saat 13.30 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede TIR\'ı sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. 
TIR\'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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