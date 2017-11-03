'Ordu kivisi' marka olacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da 2 bin üreticinin yıllık ürettiği 7 bin ton kivi ile 15 milyon lira gelir sağlayıp, kent ekonomisine katkı sağladığı belirtildi. Ordu İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, \"Ordu kivisini marka yapacağız\" dedi.

Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Gülyalı İlçesi\'ne bağlı Turnasuyu Mahallesi\'nde Sabri Engin\'e ait kivi bahçesinde \'kivi şenliği\' düzenlendi. Şenliğe Vali Yardımcısı Bayram Gale, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, daire müdürleri ve üreticiler katıldı.

VALİ YARDIMCISI GALE: KİVİ, ORDU\'DA 2 BİN ÜRETİCİNİN GELİR KAYNAĞI

Kivi üretiminin Ordu\'da önemli bir konuma geldiğini belirten Vali Yardımcısı Bayram Gale, \"Fındık, bal ve kivi, Ordu’nun sembolü haline geldi. Bu üç ürün bizler açısından da bir tanıtım vesilesi. Dolayısıyla kivinin ekonomik değerinin yanında, tanıtım faydası da var. Türkiye bizi bu yönleriyle tanıyor. Kivi, Yeni Zelenda menşeli bir ürün. 25 yıl önce Türkiye\'de üretimine başlandı. Türkiye\'nin kivi üreten bir ülke haline gelmesine katkı sağlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kivi, Ordu’da 2 bin üreticinin gelir kaynağı. Kivi üreticilerimizin bundan sonra kivi bahçelerini, ürünlerini, kaliteyi artırması bu açıdan önemli diye düşünüyorum\" dedi.

MÜDÜR YILMAZ: PATENT ENSTİSÜNE BAŞVURACAĞIZ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz ise Ordu\'da 3 bin dekar alanda kivi üretimi yapıldığını belirterek, \"Bu sene itibariyle 7 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Yaklaşık 3 bin dekar civarında işletmelerimiz mevcut. 2 bin yetiştiricimiz kivi yetiştiriciliği yapıyor. Bu 7 bin ton kivi ile bu ilimizin ekonomisine 15 milyon lira katkı sağlıyoruz. Bu katkıyı arttırmak istiyoruz. Çünkü, ilimizde son derece uygun kivi yetiştiriciliği yapabileceğimiz alanlarımız var. İşte bu alanları da kivi üretimine kazandırmak ümidi ile çalışmalar yürütüyoruz. Ordu kivisi marka olma yolunda ilerliyor. Türk Patent Enstitüsüne başvurumuzu yaptık, eksik olan belgelerimiz vardı, o belgeleri tamamlamak için de şu an Ordu Üniversitemizle beraber çalışıyoruz.Ordu Üniversitemiz ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmayı tamamladığımız takdirde Patent Enstitüsü\'ne başvurup, Ordu kivisini de markalaştırmış olacağız. Artık Ordu kivisi marka olacak” diye konuştu.

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