Oracle, Sun Microsystems’i satın aldı

Microsoft'un ardından dünyanın ikinci büyük yazılım firması olan Oracle, UNIX depolama sistemleri sağlayıcısı, sunucu ve iş istasyonu sistem üreticisi ve Java programının yaratıcısı Sun Microsystems’i 7,4 milyar dolara satın aldı.



Merkezi Redwood Shores'da bulunan ve dünyanın en büyük yazılım firmalarından Oracle yaptığı açıklamada, Sun Microsystems'e hisse başına 9,50 dolar ödeyeceğini bildirdi. Sun Microsystems'in hisseleri cuma günü 6,69 dolardan kapandı.



Oracle, Sun Microsystems'i, IBM'in bu şirketi satın alma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından sonra satın aldı.



IBM, Sun Microsystems'e hisse başına 9,40 dolar önermiş, ancak Sun Microsystems'in IBM'in özel pazarlık haklarından vazgeçmesi üzerine satın alma görüşmeleri bu ay başında sona ermişti.



Sun Microsystems, yönetim kurulunun anlaşmayı oy birliğiyle onayladığını, hissedarların ve hükümetin düzenleyici kurullarının onaylamasından sonra anlaşmanın bu yaz tamamlanmasını beklediğini bildirdi.



Sun Microsystems Başkanı Scott McNealy, "Oracle ve Sun sektörün öncüleri ve 20 yıldan fazla bir süredir yakın ortaklar. Bu birleşme bizim ilişkimizin doğal bir evrimi" dedi.



Küresel ekonomik kriz nedeniyle ürünlerine olan talebin düştüğü Sun Microsystems'in arka arkaya üçüncü çeyrekte de zarar açıklaması bekleniyor.



Java program dilini geliştiren Sun Microsystems ayrıca 6 bin kişiyi işten çıkarma sürecinde bulunuyor.



Oracle, veritabanı, uygulama geliştirme araçları, uygulama sunucusu ve de iş uygulamaları konusunda çalışmalar yürütüyor.



