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Dünya
Deutsche Welle

Operasyonların bilançosu: 2 bin ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD’e yönelik hava saldırılarının bilançosunu açıkladı.

23 Nisan 2015 20:41


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 23 Eylül 2014’ten bu yana ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'de IŞİD mevzilerine ve petrol rafinerilerine düzenlediği hava saldırılarında çoğu yabancı kökenli bin 922 IŞİD militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Verilere göre, IŞİD'e rakip niteliğindeki bir diğer cihatçı örgüt olan El Kaide'nin Suriye'deki uzantısı El Nusra Cephesi mensubu 90 militan da saldırılarda öldü.

Humus, Halep, Haseke ve Deyrizor’da yer alan IŞİD mevzilerini hedef alan saldırılar, IŞİD'in 'merkezi' konumundaki Rakka'yı da vurdu.

Gözlemevi, militanların yanı sıra aralarında 10 çocuğun da bulunduğu en az 66 sivilin de saldırılarda can verdiğini açıkladı.

Suriye'de 2011 yılının mart ayında hükümet karşıtı eylemlerle başlayan olaylar, kanlı bir biçimde bastırıldıktan sonra kısa sürede iç savaşa dönüşmüştü. 2014 yılında özellikle IŞİD'e mensup cihatçıların Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda sayılarının artmasıyla ülkedeki savaş daha da kızıştı.

Savaşın başlangıcından bu yana ülkede 220 binden fazla insanın öldürüldüğü ve 11 milyon 200 bin kişinin de Suriye'den kaçmak durumunda kaldığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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