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Dünya
Deutsche Welle

Operasyonda ölen üçüncü kişi kim?

Paris saldırılarının zanlılarını yakalamak için Saint-Denis banliyösünde düzenlenen operasyonda ölen üçüncü kişinin kimliği tespit edilemiyor.

22 Kasım 2015 13:53


Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis banliyösünde düzenlenen operasyonda bulunan üçüncü cesedin kime ait olduğu belirsizliğini koruyor. Fransız Polisi, bir erkeğe ait olan cesetten alınan DNA örneklerinin veri bankalarında karşılığına rastlanmadığını açıkladı. Kimliği belirsiz kişinin operasyon sırasında üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiği belirtiliyor.

13 Kasım'da Paris'te düzenlenen eş zamanlı saldırılarda en az 130 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrasında Saint-Denis semtindeki bir eve operasyon düzenlenmişti. Operasyonda saldırıların baş zanlısı Abdelhamid Abaaoud ile kuzeni Hasna Aitboulahcen öldürülmüştü. Evde bulunan üçüncü cesedin kime ait olduğu ise tespit edilemedi. Polis bir kalaşnikof tüfek üzerinde yaptığı incelemede Abdelhamid Abaaoud'un da Paris'teki saldırılara katıldığı yönünde verilere ulaşmıştı.

Paris eylemcilerinden birinin ağabeyi olan Salah Abdeslam polis tarafından aranıyor. Şahsın Paris'teki saldırıların hemen sonrasında iki arkadaşı tarafından bir araçla Brüksel'e getirildiği biliniyor ve kentte saklandığı üzerinde duruluyor. Soruşturma makamları Brüksel'de terör şüphesiyle yeni tutuklanan 3 kişiden birinin Paris saldırılarını aydınlatabileceği üzerinde duruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ParisSaint-DenisPolisiDNAKasım ParisAbdelhamid AbaaoudHasna AitboulahcenSalah AbdeslamBrükselDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/TY/EC

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