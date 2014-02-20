Operasyon görüntüleri tartışma başlattı



Çin resmi televizyonu CCTV muhabirleri gizli kamera ile, ülkenin "seks metropolü" olarak bilinen Dongguan kentindeki farklı genelevlerde çekim yaptı. Şubat ortasında bu röportajlar yayınlandı. Haberde Çin'in güneyindeki bu kentteki "ahlakî çöküntü" eleştirilerek, polise harekete geçmediği suçlaması yöneltildi. Bunun tam tersini ispatlamak için emniyet teşkilatı, haberin yayınlanmasından saatler sonra 7 bin polisin katıldığı geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi, 67 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yasak

Bu operasyon Çin'de fuhuş konusunu yeniden tartışmaya açtı. Çin'de fuhuş yasak ama yine de yaygın. Karaoke barlar, lüks oteller, havuz ve saunalarda kadınlar erkeklerle para karşılığında seks yapıyor. Bu mekanlara kimi zaman da kadınlar müşteri olarak uğruyor. Çin'de, bu konuda resmi rakamlar olmasa da, tahminlere göre 4-6 milyon seks işçisinin olduğu tahmin ediliyor.

Fuhuş, toplumda derin köklere sahip. İşadamları iş alabilmek için müşterilerini karaoke şarkıların söylendiği, kadınların müşterilere eşlik ettiği eğlencelere davet ediyor. Birçok memur fuhuşu, bir jest olarak kabul ediyor. Geçen yıl yazında Şanghay'da beş hâkim fuhuş yaparken yakalandı ve görevlerinden alındı. Ancak çoğunlukla ceza almadan kurtuluyorlar.

Seks işçilerine ceza tehdidi

Seks işçileri için durum daha riskli. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ya da AIDS'in yanı sıra özellikle polise dikkat etmek zorundalar. Şayet gözaltına alınırlarsa ıslah kamplarında zorunlu çalışma cezası alma tehdidiyle karşı karşıyalar. New York merkezli insan hakları kuruluşu Asia Catalyst, seks işçilerinin diğer mahkumlardan farklı olarak böylesine kamplarda kendi masraflarını karşılamak zorunda olmasını eleştiriyor.

Çin'de "seks metropolü" olarak nitelendirilen Dongguan'da çekimler yaparak yayınlayan televizyon kanalı CCTV şimdi fuhuş konusunda bir tartışma başlattı. Kadın hakları savunucusu Ai Xiaming, DW'ye yaptığı açıklamada, televizyon kanalının fuhuşu, "ahlakî çöküş" olarak nitelendirmesini eleştiriyor. Ai, "Birçok devlet memuru bu cinsel hizmeti talep ediyor. Hatta bunun için kamu bütçesini bile kullanıyorlar. Bunu herkes biliyor" diyor.

Sosyal ağlarda tartışma konusu

Konu Çin'deki sosyal ağlarda hararetle tartışılıyor. Tartışmalarda seks işçilerinin en düzenli müşterilerinin polis memurları olduğu belirtiliyor ve bu durum eleştiriliyor. Birçok internet kullanıcısı, röportajların arkasında hükümetin "ahlak dersinin" bulunduğu görüşünde. Bazıları ise röportajların arkasında parti içi iktidar mücadelesinin bulunduğunu ileri sürüyor. Çünkü röportajların yayınlanmasının ardından bazı yerel politikacılar görevden alındı.

Bütün bunların ardından fuhuşun kademeli olarak yasal hale gelmesini isteyenlerin sayısı artıyor. Cinsellik araştırmacısı Li Yinhe, "Beden ya da beyin gücü alınıp satılabiliyorsa o zaman seks hizmeti için neden para ödenmesin?" diyor. Ancak Yinhe, fuhuşun tamamen yasal hale gelmesinin yine de problemli olabileceği görüşünde. Yinhe, ilk adımın fuhuşun suç olmaktan çıkarılması olacağını söylüyor.

'İsveç modeli'

Kadın hakları savucunusu Ai Xiaming İsveç'te uygulanan, fuhuşta hizmet verenin değil sadece müşterilerin ceza aldığı modelin Çin için yanlış olacağı görüşünü savunuyor. Bu konuda Çin'e özgü bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Ai, sorunun çözümü sürecine bütün taraflarının katılması gerektiği görüşünde.

Ancak hükümet başka bir yol seçmiş görünüyor. Kamu Güvenliği Bakanlığı internet sayfasından yaptığı açıklamada, fuhuş, şans oyunları ve uyuşturucuyla mücadeleyi ülke genelinde yoğunlaştırmak istediğini duyurdu.