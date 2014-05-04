Operasyon genişletildi



Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Andriy Parubiy, ‘aşırılar ve teröristlere' karşı ülkenin doğusunda yürütülen operasyonun kapsamının genişletildiğini açıkladı. Kostyantinivka kentinde ayrılıkçıların ordunun müdahalesinden sonra bir kontrol noktasından çekildiği bidirildi.

Silahlı militanların nisan ayı sonundan bu yana belediye binasını işgal altında tuttuğu kentin merkezinde barikatlar kuruldu. Militanlar, gece boyunca ordu ile çatışmaların yaşandığını bildirdi. Ayrılıkçıların kontrolündeki Slavyansk'ta ise cuma günü yaşanan şiddetli çatışmaların ardından hafta sonunda daha sakin bir atmosfer hakim. Cuma günü Ukrayna ordusuna bağlı güçler ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

'Güvenlik güçleri soruşturulmalı'

Başbakan Arseni Yazenyuk'un incelemelerde bulunmak üzere Odessa'ya gittiği açıklandı. Yazenyuk, ‘kapsamlı ve bağımsız' bir soruşturma yapılacağı sözü verdi. Yazenyuk, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, kentteki şiddet olaylarından güvenlik güçlerini sorumlu tuttu. “Güvenlik güçleri etkin değil ve yasaları çiğnediler” diyen Yazenyuk, savcılığın polislerden emniyet müdürüne kadar herkesi sorgulayarak, sorumluları tespit etmesi gerektiğini ifade etti. Başbakan, göstericilerin de durumu ‘kışkırttığı' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin güneyindeki liman kenti Odessa'da çatışmalar ve bir sendika binasında çıkan yangın sonucu 42 kişi yaşamını yitirmişti.