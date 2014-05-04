T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Operasyon genişletildi

Ukrayna Ordusu, ülkenin doğusunda ayrılıkçılara karşı yürüttüğü operasyonu genişleterek sürdürdü. Başbakan Arseni Yazenyuk kentte yaşanan şiddet olaylarının ardından Odessa’ya gitti.

04 Mayıs 2014 16:08


Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Andriy Parubiy, ‘aşırılar ve teröristlere' karşı ülkenin doğusunda yürütülen operasyonun kapsamının genişletildiğini açıkladı. Kostyantinivka kentinde ayrılıkçıların ordunun müdahalesinden sonra bir kontrol noktasından çekildiği bidirildi.

Silahlı militanların nisan ayı sonundan bu yana belediye binasını işgal altında tuttuğu kentin merkezinde barikatlar kuruldu. Militanlar, gece boyunca ordu ile çatışmaların yaşandığını bildirdi. Ayrılıkçıların kontrolündeki Slavyansk'ta ise cuma günü yaşanan şiddetli çatışmaların ardından hafta sonunda daha sakin bir atmosfer hakim. Cuma günü Ukrayna ordusuna bağlı güçler ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

'Güvenlik güçleri soruşturulmalı'

Başbakan Arseni Yazenyuk'un incelemelerde bulunmak üzere Odessa'ya gittiği açıklandı. Yazenyuk, ‘kapsamlı ve bağımsız' bir soruşturma yapılacağı sözü verdi. Yazenyuk, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, kentteki şiddet olaylarından güvenlik güçlerini sorumlu tuttu. “Güvenlik güçleri etkin değil ve yasaları çiğnediler” diyen Yazenyuk, savcılığın polislerden emniyet müdürüne kadar herkesi sorgulayarak, sorumluları tespit etmesi gerektiğini ifade etti. Başbakan, göstericilerin de durumu ‘kışkırttığı' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin güneyindeki liman kenti Odessa'da çatışmalar ve bir sendika binasında çıkan yangın sonucu 42 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Ukrayna OrdusuArseni YazenyukOdessaUkrayna Ulusal SavunmaGüvenlik Konseyi Başkanı Andriy ParubiySlavyanskUkraynaBBCYazenyukDeutsche Welle Türkçe AfpBÖ/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24