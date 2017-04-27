Operadaki 'MİT'çi kendini ifşa etti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çalışan D.Ö., “15 Mayıs 1994-14 Aralık 1996 arasında MİT’te çalışması nedeniyle hesaplanacak fiili hizmet süresi zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bilgi verilmediği” gerekçesiyle TBMM’ye başvurdu. D.Ö.’nün şikâyetinde MİT’te çalıştığını açıkça belirtmesi dikkat çekti.

3 yıl 2 ay 23 gün

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Mersin’de yaşayan D.Ö.’nün dilekçesini işleme alan TBMM Dilekçe Komisyonu, konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan gönderilen yanıtta, D.Ö.’nün 15 Temmuz 2002’de kurum kayıtlarına geçen 5 Temmuz 2002 tarihli dilekçesiyle bilgi istediği belirtilerek şöyle denildi:

“İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne hitaben yazılan 29 Mart 2003 tarihli yazımızla Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) görev yaptığı 15 Mayıs 1994-14 Aralık 1996 tarihleri arasında 2 yıl 7 ay hizmetinin olduğu, bu hizmetine karşılık verilen 7 ay 23 gün fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 3 yıl 2 ay 23 gün hizmetinin devam etmekte olan 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetine eklendiği bildirilmiştir.”

İkinci kez yanıt verildi

Bakanlığın yanıtında, D.Ö.’nün 22 Haziran 2016’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına geçen 15 Haziran 2016 tarihli dilekçesiyle yeniden bilgi istediği, 6 Şubat 2017’de Mersin Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne hitaben yazılan ve bir örneği de D.Ö.’ye bilgi olarak gönderilen yazıda, MİT’te görev yaptığı döneme ait hizmetinin devam etmekte olan hizmetine eklendiğinin bildirildiği anlatıldı.

BİMER’e de başvurdu

Bakanlığın yanıtında D.Ö.’nün iki kez de Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurduğu belirtildi. BİMER’e 31 Mayıs 2016 tarihli e-mail başvurusuna SGK’nın 11 Eylül 2016’da yanıt verdiği ve dilekçeyle müracaatı halinde işlemlerin yapılacağının bildirildiği, BİMER’e 18 Ağustos 2016’daki başvurusu üzerine de MİT’teki çalışma sürelerine ait fiili hizmet süresi zammının İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bildirildiği yazıldı. Yanıtta, “Taleplerinin tümüne SGK’ca cevap verildi ve işlemi sonuçlandırıldı” denildi.