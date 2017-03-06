Opel Fransız PSA'ya satıldı

Fransız otomotivcilik şirketi PSA Avrupa'daki Opel ve Vauxhall markalarını 1,3 milyar euroya satın alma konusunda Amerikan General Motors (GM) ile anlaştı. Böylece PSA Renault-Nissan'ı geride bırakarak Volkswagen'in ardından Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil imalatçısı oldu.

Opel, 1862 yılında Adam Opel tarafından Almanya'da kurulmuş ve 1899 yılında otomotivcilik branşına adım atmıştı. Amerikan General Motors merkezi Rüsselsheim şehrinde bulunan Opel'e önce ortak olmuş, 1931 yılında ise şirketin bütün hisselerini satın almıştı. GM'in Avrupa'daki ‘GM Financial' adlı finansman şirketi de 900 milyon euroya Fransız PSA'ya devredildi. Böylece PSA Amerikan otomotivcilik devine toplam 1,8 milyar euro ödemiş olacak.

PSA yönetim kurulu başkanı Carlos Tavares ‘destekleri sayesinde Opel/Vauxhall'ın kısa zamanda zarardan kurtulacağına inandığını ve GM'in Opel'de çalışanlara verdiği taahhütlere de sadık kalacaklarını söyledi. Kartel dairelerinin de onayının alınması gerektiğinden Opel'in Fransız şirketine devrinin yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Opel markasının geleceği belli değil

Opel şirketinin el değiştirmesinin orta vadede personel indirimine yol açmasından endişe ediliyor. GM Almanya'daki 19 bin Opel'ciye 2018 sonuna kadar istihdam garantisi vermişti. Aynı zamanda GM'in 2020 yılına kadar Rüsselsheim, Kaiserslautern ve Eisenach'taki Opel tesislerinde yatırım ve üretimin devam edeceğine dair taahhüdüne de sadık kalacağı öğrenildi. Opel yedi Avrupa ülkesinde toplam 38 bin kişiyi istihdam ediyor. PSA yönetim kurulu başkanı Tavares Opel'in Alman markası olarak kalacağını ancak şirketin kendi gayretiyle zarardan kurtulmasını beklediklerini söylemişti.

Yıllardır kâr etmeyen Opel 2016 yılını da 257 milyon dolarlık zararla kapatmıştı. Fransız şirketi PSA ise geçen yıl 1,7 milyar euro kâr etmişti. Şirket zarardan kurtulmak için personel sayısını azaltmış ve model yelpazesini rekabet gücü yüksek modellerle zenginleştirmişti.

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DW, dpa/AG, BÖ