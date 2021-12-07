Onyekuru geri dönüyor iddiası!

Galatasaray ve Onyekuru'nun yolları yine kesişiyor. Olympiakos'ta umduğunu bulamayan Nijeryalı futbolcunun yeniden döneceği iddia edildi .

Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, eski takımına döneceği belirtildi.

Fotomaç'ın Yunan basınından aktardığı habere göre; Olympiakos Başkanı Marinakis'in zarar etmemek için Onyekuru'nun gidişine engel olmayacak.

Sarı-kırmızılılar Onyekuru'yu en uygun şartlarda bitirmeye çalışacak.