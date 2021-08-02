Onyekuru, 2025'e kadar Olympiakos'ta

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos, uzun süre Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Nijeryalı kanat oyuncusu Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu. Yunan ekibi transferi resmen açıkladı.

Galatasaray 2018-2019 sezonunda Onyekuru'yu Everton'dan kiralamıştı. O sezon 44 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen hücum oyuncusu şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Onyekuru o sezonun ardından 13.5 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer oldu. Monaco daha sonra iki sezon boyunca Onyekuru'yu Galatasaray'a yine kiraladı. Son olarak 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bonservisinin %50 için 4.6 milyon Euro satın alma maddesi vardı.



Sarı-Kırmızılı takım bu maddeyi kullanmadı ve Onyekuru 5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu.