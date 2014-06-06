Onlarca kaçak göçmen öldü



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Adrian Edwards, Yemen'e kaçak yollardan girmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin geçen hafta batması sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Edwards, bunun bu yıl bölgede yaşanan en ölümcül kaza olduğunu kaydetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin 60'ının Somali ve Etiyopyalı kaçak göçmenler, ikisinin ise gemi mürettebatı olduğu açıklandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cesetlerinin Bab El Mandeb bölgesi yakınlarında karaya vurduğunu belirten Edwards, "Bu trajedi, bu yıl Yemen'e Kızıldeniz ve Aden Körfezi yoluyla ulaşmaya çalışanların yaşadıkları en ölümlü kaza" dedi.

Bu yıl Yemen açıklarında meydana gelen kazalarda 121 kişi hayatını kaybetti.

2014 yılının ilk dört ayında Yemen'e 16 bin 500 yasa dışı göçmenin geldiğini söyleyen Edwards, geçen yıl bu sayının 35 bin olduğunu belirtti.