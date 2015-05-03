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Dünya
Deutsche Welle

‘Onlarca Ezidi öldürüldü’

IŞİD örgütünün Kuzey Irak’taki Musul kenti yakınlarında 300’den fazla Ezidi’yi daha katlettiği öne sürüldü.

03 Mayıs 2015 15:32


Irak haber portalı Şafak'ın, bir Ezidi partisine dayandırarak yayınladığı haberine göre, radikal İslamcı IŞİD örgütü cuma günü Musul kentinde 300'den fazla Ezidi esirin hayatına son verdi. İddia henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

IŞİD, geçen ağustos ayında Sincar dağlarında yüzlerce Ezidi'yi esir almış, örgütün elinden kaçmayı başarabilen kadınlar tecavüz, kötü muamele, zorla evlendirme, seks köleliği, zorla İslam'ı kabul etme gibi şiddet türlerine maruz kaldıklarını belirtmişti. Peşmerge birliklerinin IŞİD'i Kuzey Irak'ta geri püskürtmeyi başarmasının ardından bölgede Ezidilere ait olduğu tahmin edilen toplu mezarlar bulunmuştu.

Barzani ABD'ye gidiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mezut Barzani'nin, bugün bir haftalık ABD ziyaretine başlaması bekleniyor. Görüşmelerde öncelikle IŞİD'le mücadele imkanlarının ele alınacağı tahmin ediliyor. Barzani'nin Başkan Obama'nın yanı sıra, Başkayn Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Sivil can kaybı artıyor

Öte yandan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e yönelik havadan saldırıları da devam ediyor. Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırılarında 50'den fazla sivil hayatını kaybetti. Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in Birmahle köyünü hedef alan bombardımanda 52 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gözlemevi, sadece sivillerin yaşadığı köye saldırı düzenlendiğini, ölenler arasında çocukların da olduğunu fakat ‘tek bir IŞİD militanının dahi bulunmadığını' öne sürdü. Örgüt, Suriye Ordu birliklerini ise ülkenin kuzeybatısındaki iki köyde klor gazı kullanmakla itham etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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