Onlar hem pilot hem milli paraşütçü

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL, (DHA)- HAVA yolu firmalarında kaptan pilot olarak görev yapan ve yıllar önce havacılıkla paraşüt atlayışları yaparak tanışan 4 pilot, paraşüt takımı kurdu. Geçen hafta sonu İzmir\'in Selçuk ilçesinde yapılan Türkiye Şampiyonası\'na katılan ekip, ikinci oldu.

Türk Hava Kurumu organizasyonunda gerçekleştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin de desteklediği 46\'ncı Türkiye Paraşüt Şampiyonası\'nda 110 paraşütçü, 22 takım derece için yarıştı. Bu takımlar arasında, pilotlar İrfan Eşsiz, Mehmet Canlı, Ömer Emre Diker ve Mehmet Öztütüncü\'nün kurduğu \'Tulpar\' takımı, serbest düşüşte (formation skydiving) formasyon dalında Türk Silahlı Kuvvetleri A takımının ardından ikinci oldu.

UÇAKTAN PARAŞÜTE

\'Tulpar\' takımı, SunExpress\'te görev yapan İrfan Eşsiz, Mehmet Canlı, Ömer Emre Diker ile Türk Hava Yolları\'nda (THY) eğitimde olan Mehmet Öztütüncü tarafından kuruldu. THY ile Lufthansa\'nın ortak şirketi SunExpress\'in desteklediği Tulpar takımındaki pilotlar, uçuş mesailerinden kalan zamanlarda bir araya gelerek paraşüt atlayış antremanlarını hem Türkiye hem de yurt dışında gerçekleştiriyor.

MİLLİ TAKIMDA YARIŞTILAR

Tulpar\'ın pilot paraşütçüleri, geçen yıl Almanya\'nın Saarlouis kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası\'nda da Türkiye\'yi temsil temsil etmişti.



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