Önder Karaveli'den Alex Teixeira açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Önder Karaveli, Alex Teixeira'yı oyundan çıkarmasının da nedenini açıkladı.

Beşiktaş olumsuz hava koşulları nedeniyle geç saatlerde gittiği Sivas'tan mutlu döndü. Siyah-Beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. Kartal'ın gollerini 12 ve 72'den penaltıdan Michy Batshuayi, 43'te Rachid Ghezzal kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli galibiyeti değerlendirdi. Karaveli şunları kaydetti:

"Toplar direkten döndü ama bu kez takım olarak biz direkten dönmedik, kazanmasını bildik. Maçı kazanamadığımız günler olmuştu bu maçtaki gibi oynadığımız ama bugün kazandık. Böyle bir deplasmanda 3 gol atmak, başka pozisyonlar da bulmak sevindiriciydi bizim için. Kazandığımız için mutluyuz."

Bazı futbolcuların fedakarlık yaparak oynadığını dile getiren Karaveli, "Necip bugün fedakarlık yaptı. Josef'in de olmamasıyla oyunda elinden geleni yaptı. Güven'i sokarak orada rakibe tehdit yaratmak istedik. Maça daha zaman var, aramıza sakat oyuncularımızdan geri gelenler olacaktır. Montero fena götürmedi" yorumunda bulundu.

Teixeira neden oyundan çıktı?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alex Teixeira 68'de yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Önder Karaveli değişikliğin nedenini, "Teixeira'yı sakatlıktan ya da korumak için oyundan almadık, Güven'i alarak topa biraz daha sahip olmak ve tehlike yaratmak istedik. Öyle de oldu." şeklinde açıkladı.

"Bu deplasmandan kazanarak dönmek, zorlayıcı şekilde ligde istediğimiz yere doğru gelmemiz de önemliydi. Bizim için kupa maçı şimdi başladı."