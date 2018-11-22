Öncü kardeşler çifte kupa peşinde

İSTANBUL,(DHA) -

FIM Dünya Gençler Şampiyonası\'nın son ayak yarışı İspanya\'nın Ricardo Tormo pistinde 25 Kasım Pazar günü yapılacak. Şampiyonada mücadele edecek olan Öncü kardeşler, sezonu çifte kupayla bitirmeye çalışacak.

Moto3 Dünya Şampiyonası\'nda kazandığı birincilikle bütün dikkatleri üzerine çeken milli sporcular Can Öncü ve ikizi Deniz Öncü, 23-25 Kasım tarihlerinde Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Gençler Şampiyonası\'nın 8\'inci ayak yarışlarına katılacak. İspanya\'nın Ricardo Tormo Pisti\'nde (4,000 mt) düzenlenecek şampiyonada milli sporcular Red Bull KTM Ajo takımıyla çifte kupa hedefiyle piste çıkacak.

Dünya Gençler Şampiyonası final yarışında 23 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlar, 24 Kasım Cumartesi günü sıralama antrenmanları yapılacak. 25 Kasım Pazar günü ise TSİ 13:00\'da ilk yarış, TSİ 16:00\'da ikinci yarış 18 tur üzerinden start alacak.

MOTO3 DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

1. Raul Fernandez (KTM) 180 puan

2. Manuel Pagliani (Honda) 131 puan

3. Yuki Kunii (Honda) 114 puan

4. Jeremy Alcoba (Honda) 101 puan

5. Sergio Garcia (Honda) 96 puan

8. Can Öncü (Red Bull KTM Ajo) 69 puan

13. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) 39 puan

(FOTOĞRAFLI)