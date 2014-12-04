‘Onay Başbakanlıktan geldi’

Federal Dış İstihbarat Teşkilatı BND'ye göre, Gerhard Schröder'in başbakanlığı

döneminde,

Başbakanlık tarafından verilen bir emirle, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'ye veri akışı

mümkün kılındı.

Federal Meclis'teki NSA Araştırma Komisyonu'nun perşembe günkü oturumuna katılan BND'nin

“Eikonal“ projesi direktörü, BND'nin NSA ile işbirliğini sağlayan “Eikonal Operasyonu”'nun ancak

bundan sonra başlayabildiğini kaydetti.

BND'nin 2004-2008 yılları arasında Frankfurt'ta bulunan uluslararası internet ağı merkezi üzerinden

“Eikonal” kod adıyla kişilerin özel verilerini düzenli olarak NSA'ye ilettiği ortaya çıkmıştı.

Adı açıklanmayan ancak S.L. kod adıyla tanıtılan tanık, Frankfurt'taki servis sağlayıcı

firmanın

BND'ye verilere ulaşım izni verilmesinin hukuki açıdan doğruluğu konusunda şüpheleri olduğunu

kaydetti.

S.L., “Bildiği kadarıyla firmanın, Başbakanlıktan gelen bir onayın ardından verilerin iletilmesinin

hukuki olduğuna ikna edilebildiğini” söyledi.

Otomatik filtrelenmiş verilerin öncelikle BND ve NSA'in üssü olarak adlandırılan Bad Aibling'e iletildiği

ve NSA'ye aktarılmadan önce 20 görevli tarafından

denetimden geçirildiği belirtildi. Yılda sadece

birkaç yüz verinin iletildiğini söyleyen S.L.'ye göre proje bu nedenle sona erdi.

