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Dünya
Deutsche Welle

‘Onay Başbakanlıktan geldi’

NSA Meclis Araştırma Komisyonu'na konuşan bir tanık, BND’nin NSA’ye veri iletmesine olanak sağlayan Eikonal Projesi için onayın Başbakanlık'tan geldiğini söyledi.

04 Aralık 2014 21:40

Federal Dış İstihbarat Teşkilatı BND'ye göre, Gerhard Schröder'in başbakanlığı
döneminde,
Başbakanlık tarafından verilen bir emirle, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'ye veri akışı
mümkün kılındı.

Federal Meclis'teki NSA Araştırma Komisyonu'nun perşembe günkü oturumuna katılan BND'nin
“Eikonal“ projesi direktörü, BND'nin NSA ile işbirliğini sağlayan “Eikonal Operasyonu”'nun ancak
bundan sonra başlayabildiğini kaydetti.

BND'nin 2004-2008 yılları arasında Frankfurt'ta bulunan uluslararası internet ağı merkezi üzerinden
“Eikonal” kod adıyla kişilerin özel verilerini düzenli olarak NSA'ye ilettiği ortaya çıkmıştı.

Adı açıklanmayan ancak S.L. kod adıyla tanıtılan tanık, Frankfurt'taki servis sağlayıcı
firmanın
BND'ye verilere ulaşım izni verilmesinin hukuki açıdan doğruluğu konusunda şüpheleri olduğunu
kaydetti. 

S.L., “Bildiği kadarıyla firmanın, Başbakanlıktan gelen bir onayın ardından verilerin iletilmesinin
hukuki olduğuna ikna edilebildiğini” söyledi.

Otomatik filtrelenmiş verilerin öncelikle BND ve NSA'in üssü olarak adlandırılan Bad Aibling'e iletildiği
ve NSA'ye aktarılmadan önce 20 görevli tarafından
denetimden geçirildiği belirtildi. Yılda sadece
birkaç yüz verinin iletildiğini söyleyen S.L.'ye göre proje bu nedenle sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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