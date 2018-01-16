On Numara sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. On Numara'da bu hafta 10 bilen 4 kişi 85 bin 841'er lira ikramiye kazandı.

Bu hafta 806. kez gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu hafta talihli rakamlar 7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73, 80 olarak duyuruldu. On Numara'da geçen hafta 10 bilen 5 talihli 68 bin 933'er lira ikramiye kazanmıştı.

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.841,10 TL

9 bilen kişi sayısı : 77 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.973,15 TL

8 bilen kişi sayısı : 2.018 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 113,80 TL

7 bilen kişi sayısı : 19.384 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL

6 bilen kişi sayısı : 117.672 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 178.831 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

On Numara çekilişi ne zaman yapılıyor?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler her hafta Pazartesi akşamı düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

On Numara çekilişleri en geç 21:50'de sona ermektedir ve sonuçlar duyurulmaktadır. Sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?

On Numara sonuçları, en geç 21:50'de açıklanmaktadır ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden (www.millipiyango.gov.tr) erişime açılmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar ile birlikte ikramiye bilgileri, çekilişin videosu ve varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi de yer almaktadır.

On Numara sonuçlarını görüntülemek için saat 21:50'de Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine girmek yeterlidir. On Numara sonuçları açıklandıktan sonra eş zamanlı olarak Habertürk Şans Oyunları sayfasına da sonuçlar eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfasından da kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir.