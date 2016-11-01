On Numara sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 31 Ekim 2016 tarihli sonuçları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi’nin pazartesi akşamları yaptığı çekilişte 22 adet numara çekiliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için bu numaraların içinden 10 tanesinin bilinmesi gerekiyor.

Bu haftanın kazandıran numaraları şöyle:

1, 2, 8, 11, 13, 15, 20, 24, 28, 29, 33, 36, 40, 43, 50, 57, 59, 60, 61, 63, 65 ve 72

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre bu hafta toplam bir milyon 841 bin 984 lira 50 kuruş ikramiye dağıtılan çekilişte;

10 bilen bir kişi- 276 bin 301 lira 50 kuruş

9 bilen 91 kişi 2 bin - 24 lira 50'şer kuruş,

8 bilen bin 923 kişi - 95 lira 80'er kuruş,

7 bilen 15 bin 441 kişi - 22 lira 90'ar kuruş,

6 bilen 91 bin 54 kişi - 4 lira 5'er kuruş

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 150 bin 750 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara-Mamak'tan yatırıldığı bildirildi.

Kamuya, KDV olarak 734 bin 320 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 409 bin 329 lira 89 kuruş aktarıldı.