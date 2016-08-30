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Yaşam

On Numara sonuçları açıklandı

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Kocaeli'nin Körfez, Antalya'nın Manavgat ilçelerinden yatırıldığı bildirildi

30 Ağustos 2016 01:35

29 Ağustos 2016 On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 263 lira 40'ar kuruş, 8 bilen bin 321 kişi 134'er lira, 7 bilen 13 bin 331 kişi 25 lira 35'er kuruş, 6 bilen 79 bin 491 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 954 kişi ise 2 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Kazandıran kazandıran rakamlar şöyle:

4, 8, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 39, 41, 47, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 68, 72, 73, 78, 80

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Kocaeli'nin Körfez, Antalya'nın Manavgat ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 1 milyon 764 bin 842 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya, KDV olarak 703 bin 558 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 392 bin 187 lira 20 kuruş aktarıldı.

 

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