On dakikada ‘helal’ testi



Beş milyon Müslümanın yaşadığı Fransa'da iki hafta kadar önce kurulan bir şirket, ‘helal' test cihazı için şimdiye kadar 100 bin euroluk sipariş aldı. Milyarlarca euroluk ‘helal' gıda pazarından pay kapma umuduyla kurulan Capital Biotech'e Türkiye, Şili, Endonezya gibi çeşitli ülkelerden sipariş geldiği belirtiliyor. Cihaz, on dakika içinde bir yemeğin içinde domuz eti bulunup bulunmadığını test ediyor.

Şirket kurucularından Jean-François Julien kısa sürede gelen büyük başarıya kendilerinin de şaşırdığını belirterek, testin sadece içerikte domuz eti bulunup bulunmadığını gösterdiğini vurguladı. Hayvanın nasıl kesildiğine dair bilgi vermediği için testin tam bir ‘helal' testi sayılamayacağını kaydeden Julien, “Ancak yiyecekle ilgili anlık şüpheyi gidermenize olanak sağlıyor. Örneğin tatildeyken ya da piyasaya çıkan yeni bir helal ürünü denemeden önce” diye konuştu.

“Çok pahalı”

Tek kullanımlık cihazın fiyatı 6 euro 90 cent. Cihazı kullanabilmek için, test edilecek yiyeceğe az miktarda sıcak su karıştırılıyor ve karışımın içine batırılan küçük şeritle, içinde domuz proteini bulunup bulunmadığı test ediliyor. Tüm bu işlemin 10 dakikadan az zamanda bittiği belirtiliyor.

Solis adlı pazarlama şirketinden Abbas Bendali ise Fransa'da 2011 yılında helal sosislerin içinde domuz etine rastlanması ile patlak veren skandallara işaretle cihazın iyi bir fikir olduğunu, ancak özellikle de ekonomik kriz döneminde cihazın fiyatını yüksek bulduğunu belirtti. Fiyatın müşterileri caydırıcı etki yapacağını belirten Bendali, “Fiyatı üç euro olan bir tabak makarnayı test etmek için yedi euro yatırmak zor” dedi. Bendali, Müslümanların orijinal ‘helal' sertifikasına daha fazla önem verdiğine de dikkat çekti.

Cihazı geliştiren şirket, satışların yüzde 70'ini tüketicilerden ziyade profesyonel işletmecilere yapacağına inanıyor. Şirket, sadece domuz etiyle sınırlı kalmayıp soya, yumurta ya da badem gibi alerji yapabilen maddelerin testi için de cihazlar geliştirmeyi planlıyor.